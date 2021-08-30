Son dakika öğrencilere 2500 TL ödeme yapılacak... Öğrenci olan kişilere 2.500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı duyurusu yapıldı. Bankalar tarafından verilecek olan bu ödemeler 2.500 TL'ye kadar artı para olarak sizin hesabınıza yatacaktır. Bu 2.500 TL'ye alabilmeniz için banka hesabınızın olması şarttır. kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden öğrenci olan kişilerin banka hesapları bulunması durumunda internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girerek 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Yapılan 2.500 TL'ye ödemeler sizin banka hesabınıza üzerinden artı para olarak sizlere sunulacak ve bu parayı istediğiniz zaman harcama yaparak geri ödemesini yapacaksınız. Öğrenci olan kişilerin 2500 TL destek ödemeleri alabilmeleri için banka kredi notunun uygun olması daha önce bir banka çalışması olması ve bu banka çalışmasında da performans bakımından düzenli ödemeler yapmış olması gerekmektedir. Banka kredi politikalarına uygun olan kişiler 2500 TL destek ödemeleri ne artı para olarak alabileceklerdir.

Ziraat Bankası 2500 TL öğrenciye ödeme

Ziraat Bankası üzerinden 2.500 TL'ye kadar öğrenci olan kişilere ödeme yapılıyor. 2.500 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler öğrenci olmaları durumunda Ziraat Bankası hesapları veya kredi kartını kullanıyorlarsa artı para başvurusunda bulunabilirler. 2500 TL nakit avans başvurusunda bulunmak istiyorsanız bankadan mobil uygulamasına girerek buradan kendi hesabımızı seçebilir kendi hesabınız üzerinden de kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz. Tüm yapacağınız işlemler online olacağı için sorgulama işlemlerini de kolay bir şekilde yapacaksınız.

Denizbank 2 bin 500 TL kurtaran hesap

Özel bankalar arasında artı para veren ve en çok tercih edilen banka olan DenizBank kurtaran hesap adında bir kampanya başlattı. DenizBank kurtaran hesap başvurusu yaparak öğrenci olan kişilerde 2500 TL ye kadar ödeme alabileceklerdir. Denizbank hesabınız varsa kurtaran yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 3280 numarasını gönderin. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizleri değerlendirmeyi alacak ve ne kadar kurtaran hesap verdiğini sizlere söyleyecektir. Nakit avans başvurularını yapabiliyorsunuz.

Akbank artı para 2500 TL öğrenciye...

Akbank üzerinden 2.500 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer Akbank hesabınız varsa Akbank direkt uygulamasına girerek buradan kendi hesabınız üzerinden artı para başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank vermiş olduğu arttı paraları siz harcama yapmadığınız süre içerisinde ödeme almayacaktır. Yapmış olduğunuz harcamalar ile birlikte 12 ay taksitle bir ödeyebilir veya tek bir sefer de gelecek ayki ekstrenizi ödeyebilirsiniz.