Emekliye 2000 TL Ek Ödeme İçin Son Günler, SOn Dakika Duyuruldu

Emekliye 2000 TL Ek Ödeme Devam Ediyor. Emekliler için en önemli ödemelerden biri hiç şüphesiz bayram ikramiyesidir. Bu sene içinde 2.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi halen verilmeye devam ediyor. Başvuru yapıp alamayan emekliler için son şans denilebilecek bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birçok vatandaş en az bir nebze bile olsa rahatlığa kavuştu. Pandemi dönemi ile büyük bir maddi sıkıntı yaşayan emekli vatandaşlar için birçok olanak sağlanarak bu maddi zorluğun bir kısmı kapatılmaya çalışıldı.

Bu maddi desteklerden biri olan bayram ikramiyesi de bu konuya dahil hale getirildi. Kişi eğer emekli ikramiyesini almamış ise hemen başvuru yaparak kısa sürede alım yapabilir. Halen PTT binalarında dağıtıma devam edilen bu yardım işlemi için kişinin e-devlet şifresi mutlaka bulunmalıdır. E-devlet şifresi bulunmayan emekli vatandaşlar kimlik bilgileri ile en yakın PTT binasına giderek başvuru yapabilir. Emekli vatandaşlar için 2018 yılından itibaren her yıl iki defa bu ikramiye veriliyor.

Toplamda 4.000 TL olarak verilen emekli ikramiyesinin 1. Bölümü tamamen ve her kişiye ödendi. Ancak 2. 2.000 TL kısmı için kişiler halen başvuru yapıp alabilir. Bununla birlikte sadece emekli vatandaşlar değil birçok farklı koşula sahip olan kişiler için bu ikramiye verilmeye başlandı. Normalde yılda 4 defa verilen bu ikramiye 2020 yılında yaşanan koronavirüs felaketi ile yılda iki defaya düşürüldü.

Yani kişi geçen yıllarda 4.000 TL yardım alırken 2020 yılından itibaren bu miktar 2.000 TL olarak belirlenip yılda 2 defa verilmesine karar verildi. Bu durumda emekli vatandaşlar çok zor duruma girdiğinden dolayı sıkça gündeme gelir hale geldi. Ancak durum böyle bile olsa bu yıl sadece iki defa verilmeye karar verildi.

2.000 TL Ödenekten Kimler Yarar Alabilir?

Yardıma muhtaç olan birçok farklı kesim bulunur. Bunlar içinde 2020 yılından itibaren 2.000 TL bayram ikramiyesi şeklinde verileceği duyuruldu. Bu yardımdan ilk yarar alacak kişilerin SSK ve Bağkur emeklisi olan kişilerin olacağına karar verildi. Bununla birlikte şehit yakınları ve gazilerinde bu yardımdan yarar alabileceği duyuruldu. Ölüm aylığı alan ve Vazife aylığı alan er ve erbaşlarda bu yardımdan fayda alabilir. Bununla birlikte geçici olarak köy koruculuğu yapan kişilerin bu yardımdan faydalanabildiği biliniyor. Şeref aylığı alan kişilerde bu yardımdan fayda alırken bunlara ek olarak Kore, Kıbrıs ve istiklal gazileri de bu yardımdan fayda alırken terör nedeni ile aylık alan kişilerde başvuruda bulunabilir.