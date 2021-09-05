Okullarda Pozitif Vaka Çıkarsa Ne Olacak? MEB Açıkladı!

81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen "Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" isimli rehber gündemde yer aldı ve detaylı bilgiler merak konusu oldu.

Yazı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzası ile gönderildi ve bir sınıfta bulunan öğrencilerden herhangi birinin koronavirüs pozitif vaka olması durumunda yapılacak olanlar konu edinildi. Bunun yanı sıra, öğrencilerden birine pozitif tanısı konulması ile beraber öğrencilerin izleme alınacağı ve okula devam edecekleri de belirtildi. Aynı zamanda öğretmenlerin de izleme alınacağı ve eğitim vermeye devam edecekleri söylenildi.

Bir sınıfta pozitif vaka çıkması durumunda görev alan öğretmenler ile söz konusu olan sınıfın diğer öğrencilerine okul girişinde 14 gün süre boyunca günde en az 2 kez semptom sorgulaması yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Öğrencilerin 14 gün boyunca ateş ölçümlerinin gerçekleştirileceği ve çıkan sonuçların kayıt altına alınacağı öğrenildi. Aynı zamanda söz konusu olan sınıftaki çocukların teneffüs saatinin okulda bulunan diğer sınıflardan daha farklı olmasının sağlanacağı şeklinde ifadeler kullanıldı.

Yüksek ateş ya da semptom tespit edilen kişinin sağlık ve sağlık kuruluşuna yapacağı değerlendirmeye göre semptom göstermeyen öğretmen ya da öğrencinin okula devam edeceği aksi durumda ise vaka olarak kabul edileceği bilgisine ulaşıldı.

Eğitim vermekte olan öğrencinin Koronavirüs pozitif vaka çıkması durumunda aynı sınıfta bulunan farklı bir öğrencinin 10 gün içinde vaka çıkması ile birlikte sınıfta bulunan öğrencilerin tamamının yakın temaslı olarak kabul edileceği açıklandı. Söz konusu olan öğrencilerin eve gönderileceği ve 14 gün süreli olarak temaslı takibine alınacağı ifade edildi.

Öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı durumda ise öğretmenin okul dışında riskli bir teması bulunmuyor ile ilk pozitif vaka çıkan sınıfta bulunan bütün öğrencilerin yakın temaslı kabul edileceği bilgileri vatandaş ile paylaşıldı.