Ayçiçek Yağında Şok Fiyat 64 TL’ye Düştü! Hangi marketler bu fiyattan veriyor belli oldu

Ayçiçek Yağında Şok Fiyat 64 TL’ye Düştü. Ayçiçek yağında şok fiyat… Yağ fiyatlarındaki artışlar nedeniyle BİM, ŞOK, Tarım Kredi Migros ve A101 kamuoyu tarafından büyük bir linçe uğramıştı. Şimdi de yağ konusunda büyük bir adım atan BİM, Sole marka Ayçiçek yağında indirime gittiğini açıkladı. Peki, ama BİM yağ fiyatları ne kadara düştü? Ayçiçek yağı A101, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi'de indirimli mi? Bu konuda detayları size aktaracağız.

Ayçiçek Yağında Son Durum

BİM marketlerinde stok sorununda hemen önce 5 L Sole marka ay çiçek yağı 109 TL, 2 L Sole marka ay çiçek yağı 45,90 TL'ye mal oluyordu.

Ayçiçek yağında şok fiyat…İndirim haberinin açıklanmasının ardından piyasalardaki stok durumu dikkate alınarak yağ fiyatları yeniden güncellendi ve yeni fiyat yapısı ile yağlar 130 TL'nin üzerinde satışa sunuldu.

Fiyatların bu duruma çekilmesinin yanı sıra vatandaşın alım gücü de oldukça düşmüş durumda. Bu süreçte yağların fiyatları da giderek artmıştır. Bilhassa son haftalarda yağ fiyatlarında ki büyük artışlar vatandaştan çok büyük tepki çekmekteydi.130 TL'den satılan ay çiçek yağı 500 TL'ye kadar yükselince vatandaş çıldırdı.

Büyük Marketlerde Yağ Fiyatları