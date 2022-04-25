Emekliye 2 banka açıkladı! 2 bin 750 TL ödeme verilecek dedi! Bayrama kadar hemen hesaba yatırın!

İki Bankadan Emeklilere Müjdeli Haber. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken bayram telaşı birçok kesimden insanı sardı. Özellikle dar gelirliler ve emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığı şu günlerde bankaların yaptıkları promosyon ödemeleri bir nebze olsun rahatlatıcı yönde etkisini sürdürüyor. Yapı Kredi Bankası ve QNB Finans bankasından yapılan açıklamada maaşını bankalarına taşıyan emeklilere 2.750 TL'ye varan promosyon ödeneceği ifade edildi.

Yapı Kredi Emekli Promosyon Ücretleri

Yapı Kredi Bankasından yapılan açıklamada 3 yıllık bir anlaşma ile emekli aylığını taşıyan vatandaşlara belirli tutarlarda promosyon ödeneceği belirtildi. Yapı Kredi Bankasının belirli emekli ücretlerine göre ayarladığı promosyon ödemelerinde tutarlarda açıklandı. Emekli aylığı 1.500 TL'den az olan emekliler için promosyon ödemesi 1.650 TL olarak ifade edildi. 1.500 ile 2.500 TL ( 2.500 TL dahil değil ) arasında maaş alanlar için ödenecek olan tutarın 2.100 TL olduğu açıklandı. Son grupta yer alan emeklilerde 2.500 TL promosyon ödemesi alacaktır.

Finansbank Emekli Promosyon Ücretleri

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada ise emekli vatandaşlara ödenecek olan promosyon tutarları da açıklandı. Maaşını yeni taşıyanlar için verilmesi planlanan promosyon ücret tutarları için 3 yıllık onay verilmesinin gerektiği ifade edildi. Emekli aylığı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler için promosyon tutarının 1.850 TL olduğu ifade edildi. 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olan emekliler için promosyon ödemesinin 2.300 TL olduğu açıklandı. Emekli aylığı 2.500 TL ve üzerinde olan emekliler için ödenmesi kararlaştırılan tutarın 2.750 TL olduğu belirtildi.

Kampanya Katılım Şartları Nasıl İşler?

Emekli promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen emeklilerin maaşlarını bankalara taşıması gerekiyor. Hem Yapı Kredi Bankası hem de QNB Finansbank'ın aynı şekilde taşıma imkanı sunduğu internet sitelerinden yer aldı. Bankaların internet sitelerinden, mobil bankacılık üzerinden, telefon bankacılığı yada şubelerden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.

3 yıllığına maaşını taşıyan emeklilerin promosyon ödemeleri kısa sürede gerçekleşiyor. 3 iş günü gibi bir sürede yapılan promosyon ödemelerinden sonra geçerli olan bankada kalma süresi de 3 yıldır. Herhangi bir durumda Yapı Kredi Bankası yada QNB Finansbank ödedikleri promosyon tutarlarının iptali ve değişimi gibi haklarının saklı olduğu vurgulandı.