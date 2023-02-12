Emekliye 18 bin TL ödeme yapılacak, Devlet Destekli ödenecek

Devlet destekli emekli maaşı hesaplarınız üzerinden 18.000 TL almak ister misiniz? Devlet destekli olarak sizler de düşük faiz oranları ile birlikte Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinde hesabınızın ve emekli maaşınızın olması durumunda 18.000 TL gelir belgesiz nakit kredi ödemesi alabiliyorsunuz. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu ihtiyaç kredilerinde başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılır ve banka şubelerine gitmeden de kullandırılmaktadır.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorsanız banka şubelerine gitmeden hemen kendi bankasının mobil uygulamasına giriş yapabilir ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden daha önce kredi ve kredi kartı kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşların 18.000 TL kredi kullanmaları durumunda ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılabileceğini de söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları yeni duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartları uygun olmanız durumunda sizlere Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarınıza yatırarak kullandırmaktadır. Emekli maaş müşterileri dışında kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan emeklilerin kredi puanı yüksek olması durumunda bankaların internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabileceğini de söylemek isteriz.