Ziraat Bankası ay sonuna kadar 44 bin TL bireysel müşterilere Ödeme yapacak

Ziraat Bankası başlatmış olduğu yeni kampanyada bireysel müşterilere 44 bin TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada 44 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek. Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli verilecek olan bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanacak olan tüm vatandaşların banka müşterisi olması durumunda Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak Ziraat mobil uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ihtiyaç kredinizi bu şekilde alabilirsiniz. Ziraat Bankası ay sonuna kadar devam ettirecek olan Bu kampanyada Kredi kullanacak olan vatandaşlara 44.000 kredi ödemesi verirken ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Emekli olup Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşteriler için yapılan bu Kredi ödemelerinde 44.000 TL kredi alacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ödeme tablosu haricinde daha düşük limitlerde de ödeme tablosu oluşturabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız durumunda Ziraat mobil uygulaması üzerinden banka müşterisi olmamanız durumunda ise bankanın internet sitesi üzerinden şubelere gitmeden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. 1.69 faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu Kredi kampanyasında uygun faizlerle işlem yapabilir ve dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz