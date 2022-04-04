Emekliye 17.000 TL Haberi Doğru Çıktı! O Bankadan Açıklama Geldi. Emekli olan kişiler 17.000 TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden hemen ödeme alabileceklerdir. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 17000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmaları kesinleşti. Daha önce bankalardan kredi kullanan kişiler hiçbir şekilde nakit kredi onay alamıyordu. Son yapılan kampanya ile birlikte Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 17000 TL ödeme yapacak.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanya duyurusu sonrasında emekli olan kişiler bu krediyi nasıl olabilecekleri hakkında araştırmalar yapmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz yeni bir kredi kampanyası başladı.

Şubelere gitmeden hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler ve kendi emekli maaş hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına girerek veya resmi internet sitelerine girerek başvurularını gerçekleştirebilecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda hesaplarına ödenecek olan bu para, son dakika olarak resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Emekli maaşımızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyorsanız ve ayrıca, en yakın banka şubesine giderek de bu bankalar üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere ayrıca, daha yüksek limitlerde kredi imkanı sunacak. 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde ise 24 ay vade ile işlem yapacaktır. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan detayları öğrenebiliyor.