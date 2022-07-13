PTT gişelerine giden 20.000 TL ödeme alıyor! Son dakika duyurusu gündem oldu!

Ptt gişelerine giderek ödeme almak isteyen vatandaşlara 20000 TL kadar nakit verileceği duyurusu yapıldı. PTT son zamanlarda yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, 20000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlara Aktif Bank ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını yapmadan önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadıklarını, öğrenmesi gerekiyor. Herhangibir bankadan icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa maalesef kredi onayı alamazsınız. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı düşük olsa bile onay alabilecekleri bu nakit kampanyasına katılabilmeleri için ayrıca bireysel müşteri olması gerekiyor.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine gidebilir veya sizler için yapılan SMS kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak gönderebilirler.

Ptt üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu nakit kredi kampanyasına katılabilmek için hemen işlemlerini gerçekleştirerek, PTT şubelerinden kimlikle birlikte kredi kullanabilir.

Emekli olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşları hesapları üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız maaşınızı bu bankaya almalı ve maaşınızın ilk maaşınızı bankadan çekmeniz gerekiyor. Ptt, ihtiyaç kredisine kampanyasına katılmak için ve faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve faiz oranlarını öğrenerek, aylık hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.