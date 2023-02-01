Emekliye 12 Bin 500 TL Karşılıksız Ödeme! Başvuru Yapan SSK, BAĞ-KUR, 4c’li Ve EYT’liler Alabilecek

Emekliye 12 500 TL karşılıksız ödeme! Başvuru yapan EYT’liler alabilecek. EYT’li vatandaşa o bankadan müjde geldi. Toplam olarak 12 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. 3 gün içinde başvuruda bulunan kişilerin emekli hesaplarına yatırılacak.

Milyonlarca emekliye Şubat ayında müjdeli haber var. Bankalar emekliler için ardı ardına ödeme duyurusu yapıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında emekli promosyonlarında da rekabet kızıştı. EYT’li vatandaşlar 1 Mart itibari ile emekli maaşlarını alacak olması yeni promosyon ücretlerini gündeme getirdi.

Kamu bankaları ve özel bankalar promosyon için peş peşe açıklamalarda bulunuyor

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda güncel emekli promosyonlarını açıkladı. Emekli promosyonlarındaki gelişmeler haberimizde…

Şubat ayının başlaması ile birlikte promosyon kampanyaları da hız kazandı. Bankalar tarafından yapılan duyurular ile promosyonlarda rekabet arttı. Milyonlarca emekli için yeni bir dönem başlıyor. Çünkü EYT’li vatandaşlar emekli olmaları durumunda bankalardan promosyon alabilecek. Bu noktada devreye giren bankalar promosyon ödemesi yapacak. Hangi banka ne kadar komisyon veriyor? Güncel emekli promosyonları ne kadar? Sorularının cevaplarını bulmak için haberimizi okuyabilirsiniz…

Şubat Ayı Promosyon Ücretleri

Ocak ayında maaşlara yapılan zam sonrası bankalar da promosyon ödemelerini arttırdı. Emekliler için promosyon ödemeleri ile ilgili zam haberi Şubat ayının ilk günlerinde geldi. EYT düzenlemesinin meclis gündemine gelmesi ve maaş ödemelerinin 1 Mart itibari ile yapılması bankaları harekete geçirdi. İlk gelen bilgilere göre Şubat ayı promosyon ücretlerine artış yapıldı.

Hem Kamu bankaları Hem de özel bankalar promosyon ödemelerinde zam yapacaklarını duyurdu. Önceki ay 8 bin lira olan promosyon ücretleri Şubat ayında 12 500 TL ye yükseltildi. Asıl yükseliş ise Mart ayında yapılacak. Zira Mart ayında EYT’li kişilerin emekli olması durumunda emekli promosyon ücretleri 20 bin liraya kadar çıkacağı iddia ediliyor.

3 Yıllık Taahhüt Vermek Gerekiyor

Emekli maaş promosyonundan faydalanmak için 3 yıllık taahhüt vermek gerekiyor. Yapılması gereken emekli maaşının bankaya taşınması ve banka ile 3 yıllığına taahhüt verilmesi yeterli oluyor.