Acil Durum Nakit Kampanyası Başladı! Kimlik Numarasından Öğrenin

12, 24, 36 Ay değişen vadeler ile acil durum nakit kampanyası başlatıldı. Kimlik numarasından öğrenebilirsiniz. Bankalar müşterilerine acil durumlarda nakit başvurusu yapanlara kolay bir şekilde onay veriyor. Acil ihtiyaç durumunda nakit kredi kullanmak için bankanın kredi politikalarını benimsemiş olmanız gerekir. Kredi şartlarını taşımanız halinde 50 bin lira tutarlı 36 ay vadeli, 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için 24 ile 12 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi adı altında başvuru yapıldığında, kampanyaya dâhil olup olmadığınızı SMS yöntemi ile öğrenebilirsiniz. TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Qnb Finansbank İhtiyaç Kredisi

Qnb Finansbank düzenlediği kampanyalar ile gündemden düşmüyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni kampanya başlatan banka 50 bin liraya kadar kredi kullandıracak. Bu krediden faydalanmak için banka kredi notunun 1250 ve üzerinde olması gerekir. Kampanyaya katılmak için SMS yöntemi kullanılabilir. Kredi başvurusunda bulunacak kişi TC kimlik numarasını 5030 nolu numaraya göndererek başvurusunu yapabilir. Kısa süre içinde krediye onay verilerek tutar hesaba yatırılır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, SMS atarak kullanabilecekleri kredi tutarını öğrenebilirler. Bireysel yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılıp aylık gelir tam olarak yazılarak 4411 nolu numaraya mesaj olarak gönderilir. Banka kimlik numarası üzerinden aylık gelirinizi hesaplayarak belirtilen limitlerde kredi imkânı sunar. 50 bin liralık kredi için 36 ay vade belirliyor.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler bankanın mobil uygulamasını kullanarak başvurusunu yapabilir. Banka müşterisi olanlar uygulama için şifre oluşturarak günün her anında kredi için başvuru yapabilir. Bu kredilere başvuru yapabilmek için kredi notunun 1400 ve üzerinde olması gerekir. Uygulama üzerinden şifre girilerek başvuru gerçekleştirilir. Yapılan başvuru sonucu kredi tutarı hesaplarınıza aktarılır. Kullanılacak olan kredi için 36 ay vade imkânı tanınıyor.