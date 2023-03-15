Emekliye 10.000 TL Ödeme Olacak, Devlet Destekli Verilecek, 31 Mart Son Tarih...

10.000 TL'ye kadar nakit desteği almak isteyen tüm vatandaşları için yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara kamu bankaları ve PTT üzerinden başvuru gerçekleştirmeleri halinde uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların emekli maaşı almaları durumunda başvuru şartlarına uygun olarak Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde kendi hesaplarında yatırılarak kullandırılır ve uygun faiz oranları ile birlikte bu işlemler bankalardan hemen kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

10.000 TL emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere destek verirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bu paraları devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kendi Bankası üzerinden alabilmektedir. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları da özellikle kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşlara vereceği bu destekler haricinde 31 Mart tarihine kadar 10.000 TL'ye kadar daha Ödeme yapacak ve kredi ödemelerini düzenli ödeme yapan vatandaşların banka şubelerine gelmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden ödemelerini gerçekleştirecekler.

PTT üzerinden de 10.000 TL'ye kadar emekli kredisi almak istiyorsanız, PTT üzerinden emekli maaşı almanız gerekmektedir. PTT 36 ay vadeli emekli kredisi kampanyasında sadece 10.000 TL değil emekli maaşını kendi bankasına taşıyan tüm vatandaşlara daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri vermektedir. PTT üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte kredi almak istiyorsanız Size en yakın PTT şubesine giderek 10.000 TL 36 ay vadeli Kredi alabilirsiniz. PTT aynı zamanda Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır. emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak Aktif Bank SMS Kredi servisi numarası olan 30-50 numarasına bu mesajı göndermesi halinde ne kadar kredi onayı aldığını 10 dakika içerisinde öğrenebilir.