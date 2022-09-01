Anında nakit imkanı isteyenlere müjdeli haber geldi! Bankalardan anında ödemeli 20.000 TL kredi kampanyası başladı

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler özel bankalar tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyalarında gelir belgesiz olarak anında nakit ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için 20000 TL'ye kadar başvuru yapma, ekranlar açıldı.

20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılabilir ve kredi kullandırılabilir.

Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde 20000 TL anında nakit imkanından faydalanmak isteyen kişiyseniz başvurunuzu cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj göndermesi gerekiyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda onay alırsanız, şubelere gitmeden hesaplarınıza yatırılacak olan ödemeler ile birlikte aynı gün içinde kredi kullanmış olursunuz.

Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bu banka üzerinden ayrıca, hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi alabileceğinizi söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 20000 tl ödeme almaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yaparak bu bankadan kredi kullanabilmektedir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların acil ihtiyaçları olması durumunda kredi imkanından faydalanabilmeleri için aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeleriyle birlikte kredi alma şansı bulunmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Akbank kredi başvurusunda bulunmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır.