Son zamanlarda artan pahalılık karşısında emeklilerin işi bir hayli zorlaştı. Emekliler, Temmuz ayında verilen %25 zamdan memnun kalmadı. Bu zamdan sonra yeni bir zam daha yapılması bekleniyor. Emekliler, bu süreçte bankaların sunduğu kredi, kredi kartı kampanyalarını değerlendiriyor. Bazı bankalar, alışveriş karşılığında hediye puan veriyor. Kazanılan puanların alışverişlerde kullanılması mümkün oluyor.

Hediye puan kampanyası düzenleyen bankalardan biri Halkbank oldu. Halkbank, 3000 TL ek ödeme yapacağını açıkladı. Böylece 7500 TL emekli maaşı alan emeklinin eline toplam 10 bin 500 TL geçecek. Emekliler, ellerine geçen fazla parayı alışverişlerde kullanacak.

5000 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE 3000 TL PARAF PARA VERİLECEK

Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre 5000 TL ve üzeri alışverişlerde 3000 TL’ye kadar paraf para verileceği duyuruldu. Her alışveriş için 500 TL verilecek. Toplam Paraf Para tutarı 3000 TL olacak. Kampanyadan sadece 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan emekliler yararlanacak.

Emekli maaşını henüz Halkbank’a taşımayanlar da maaş taşıma işlemlerini yaparak bu kampanyadan yararlanacak.

KAMPANYA, 31 ARALIK’A KADAR DEVAM EDİYOR

Halkbank tarafından kampanyanın detayları açıklandı. Buna göre kampanya, 1 Temmuz-31 Aralık arası yapılacak alışverişlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında farklı sektörlerde yapılan alışverişler kabul ediliyor. 5000 TL üzerinde olan alışverişlerde 500 TL promosyon verilecek. Promosyon miktarı 3000 TL’ye kadar çıkabilecek.

Paraf mobil uygulamasından ya da SMS ile kampanyaya katılmak mümkün oluyor. Bunun için KATIL yazmak ve ardından 3404’e mesaj atmak gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşını Halkbank’tan almaya devam etmesi gerekiyor. Başka bankaya maaş taşıyan emeklilerin, kampanyaya katılım hakları kalmıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, istedikleri sektörde alışveriş için Paraf Card kullanmalıdır. Yapılan harcama tutarının aylık 5000 TL’den fazla olması gerekiyor. Böylece 3000 TL’ye kadar olacak şekilde Paraf Para kazanılıyor.