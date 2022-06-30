Emekliye 1 maaş fazladan ödeme yapılacak! SSK, Bağ-Kur emeklileri ATM'den alabilecek!

SSK ve BAĞ-KUR üzerinden emekli olan vatandaşlara ikramiye müjdesi son dakikalarda geldi. Bu yıl için zamlı maaş alan ve de zam almaya devam eden emekliler artık promosyon ödemelerinde de en yüksek seviyelerden promosyon alabilmeleri için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Buna göre emekli vatandaşlar emeklilik durumu fark etmeksizin artık yüksek seviyelerde promosyon ödemelerini kefesiz ve şartsız bir şekilde olabileceklerdir. Üstelik promosyon ödemeleri de maaş seviyesinde yapılacağı için emekli vatandaşlar oldukça rahat bir nefes alabilecektir.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri kendi emekli maaşlarına yapılacak olan zamları büyük bir merakla ve yakından takip etmektedir. Özellikle de maaşların yanında promosyon ödemeleri de yapılacak olan zamlar da emekli vatandaşları yakından ilgilendirmektedir. Buna göre bankalar belirli sözleşme şartlarını yerine getirmeleri halinde emekli vatandaşlara emekli maaşını kendi bankalarından almaları karşılığında promosyon ödemelerini yapmaktadır.

Emekli promosyonları konusunda yaşanan son gelişmelere bakıldığında banka seçimi ve emekli maaşlarına alınacağı banka uygulamasına bağlı olarak üç yıl içerisinde maaşın hangi banka üzerinden olunca ona yönelik taahhüt verilmesi halinde emekliler için hem promosyon ödemesi hem de ikramiye ödemesi gibi bir önemli gelişim yaşanmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde enflasyon durumu ve hayat pahalılığı dikkate alındığında ülkemizdeki bankalarda ödeme yapacakları promosyon seviyelerinde bir güncelleme yapmış bulunmaktadır. Promosyon ödemelerinde hem kamu bankaları hem de özel bankalar fiyatları oldukça yüksek seviyelere çıkartmıştır.