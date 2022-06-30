Akbank Temmuz ayında ne kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı

Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlarken ekonomik sıkıntı yaşayan ve Para ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi vermeye devam edecek. Akbank Temmuz ayı içerisinde vermiş olduğu 50.000 TL'ye kadar kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara Kredi imkanı sunacak. Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi ödemelerinde 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilecek.

Akbank Temmuz ayı içerisinde yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak verecekleri bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da kredilerinizin taksit ödemelerinde yeni bir tablo oluşturabileceksiniz.

Akbank Temmuz ayı içerisinde vereceği ihtiyaç kredilerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlardan bazı şartlar istiyor.

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak için başvurularını gerçekleştirebilecektir. Nakit kullanacak olan vatandaşlar Akbank üzerinden kredi puanı Ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştiriyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredisi skoru uygun olması durumunda 3 ay ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilere sms ile de başvuru yaparak alabilecektir.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak Bu bankanın kredi servis numarası olan 44 25 numarasına mesaj gönderin. Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar hemen onay alacak onaylanan tutarı da hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatıracaktır.

Akbank müşterisi olan vatandaşlar ise Temmuz ayı içerisinde kullanacakları tüm krediler de şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda 36 ay vadeli olarak Kredi imkanından faydalanmanız mümkündür.