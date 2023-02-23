Ziraat Bankası 0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyasına başladı. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama ile birlikte 0.59 faiz oranları ile kredi sigortalı olarak uzun süredir çalışan ve emekli olan kişilere bireysel olarak verilmektedir. Son zamanlarda artan faiz oranlarından şikayetçi olan vatandaşlar için yapılan bu Kredi kampanyasında 0.59 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat Bankası şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası başlatmış olduğumuz Kredi kampanyasında 0.59 faiz oranları ile daha önce bankası'ndan kredi kullanmış ve düzenli olarak bu kredileri ödemiş olan kişileri onay vermektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler başvuru nasıl yapılır merak ediyor. Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklama ile birlikte bu kredilerin başvurularını internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurarak yaptırıyor. Ziraat Bankası 0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlarına uygun olması durumunda hemen 36 ay vadeye kadar bu kredileri internet sitesi üzerinden başvuru yaparak alabilecekler.

Ziraat Bankası üzerinden hesabı olan kişilere Daha önce bu bankadan düzenli olarak Kredi kullandıysa Ziraat bankası'nın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonucu onay alan kişiler hesaba onaylanan tutar krediyi hesaba yatıracaktır.

Emekliye 0.59 faizli kredi verilecek mi?

Emekli olan kişilerin bu kredileri kullanabilmesi için emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alması şartı vardır. Ziraat Bankası 0.59 faiz oranları ile emekli olan müşterilerine sadece müşterisi olması durumunda kredi onayı vermektedir. Ziraat Bankası şubelerine giderek emekli maaşınızı mı bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi alabildiğiniz gibi ayrıca Emekli promosyonu olarak 750 TL'ye kadar da ödeme alacaksınız. Emekli olan müşterilerin Ziraat bankası'na maaş taşıması sonrasında 10.000 TL'ye kadar da nakit avans limitleri açılacak ve artı para olarak kendi emekli maaşı hesaplarınıza yatırılacaktır. Ziraat bankası'nda emeklilik kredisi kullanmak isteyen kişilerin en fazla 70 yaşında olması gerekiyor.