Kamu bankası açıkladı: O meslekte olanlara 50 bin TL ödeme

Her geçen gün ihtitaçların arttığı ve değiştiği günümüzde yaşam şartları giderek zorlaşıyor. Artan dolar kuru ve diğer dövizler ile özellikle son 3 yıldır tüketiciler baş etmekte zorlanıyor. Covid-19 salgınının da döviz kurlarını ateşlemesiyle hayat pahalılığı gün geçtikçe kendini daha da hissettiriyor. Ziraat bankası tüketicilerin günümüz koşullarını daha kolay atlatabilmesi adına yeni bir adım atıyor !

O meslek grubuna müjde !

Ziraat bankası o meslek grubuna koşulsuz şartsız anında 50 bin tl kredi veriyor. Eğer mesleğiniz Avukatlık ise Ziraat bankası avukatlara özel ürünlerini açıkladı. İster meslekte ilk yılınız olsun isterse 25. Yılınız olsun ihtiyaç krediniz için ziraat bankasına gelerek anında 50 bin tl kredi alabilirsiniz. Ziraat bankası avutkatlara özel olarak yaptığı bu girişim ile pandemi sürecinde avukatlara desteğini gösteriyor !

Ziraat bankası avukatlara özel %1.57’ den başlayan faiz oranı ile 36 ay’ a kadar varan vadeleri ile avukatların destekçisi olmaya devam ediyor. Mesleğe yeni başlamış avukatlar en fazla 50 bin tl ye kadar kredi başvurusunda bulunabilirken mesleğinde yıllanmış olan avukatlar ise Ziraat bankası ayrıcalığıyla 125 bin tl ye kadar kredi başvurusunda bulunabiliyor.

İlgili bankacılık mevzuatında yer alan maddeye göre 50 bin tl altında çekilen krediler 36, 50 bin üstü çekilen krediler ise 24 ay a kadar vade ile tüketicilere sunulmaktadır. Bankacılıkta bulunan KKB notu 0-1.250 aralığında olanlar 15.000 TL, KKB notu 1.250 den yüksek olanlar ise en fazla 20 bin TL ye kadar başvuruda bulunabilmektedir.

Kredi başvuru koşulları nelerdir ?

Ziraat bankasnın sumuş olduğu bu fırsatı değerlendirebilmek için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekiyor !

Mesleğe yeni başlayan avukatlar en az 1 yıl avukatlık yapmış olma şartı aranıyor. Kredi başvurusunda herhangi bir gelir belgesi talep edilmiyor fakat Baro da görev yapan avukatlar için baroda görev yapılan sürenin teyidi için resmi yazı isteniyor. Belirtilen faiz oranı Ziraat bankası aracılığıyla sigorta yapılması ve Ziraat bankasında ek hesap açılması karşılığında geçerli oluyor. En yakın Ziraat bankasına kimliğiniz ile giderek hemen kredinize başvurabilirsiniz.