Piyasalarda başlayan zam dalgası ile birlikte oluşan fiyat farklılığı ay sonunu getirmeyi zorlaştırıyor. Dar gelirli emeklinin uzun süredir beklediği tatmin edici o maaş farkı öncesi müjdeli haber o bankadan geldi. Bankaların promosyon yarışının kızıştığı bu dönemde ek kampanyalarla birlikte geri ödemesiz nakit teklifi sunan özel bankalar belli oldu. 10.000 TL'yi aşan promosyon teklifi ile emeklinin yüzünü güldüren o bankalar sadece tek bir şartın karşılanması ile geri ödemesiz nakit akışını gerçekleştiriyor.

15 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ NEDİR?

Emeklilere sunulan cazip promosyon teklifi SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensubu kişiler tarafından maaş taşıma işlemi sonrası talep edilebilir. Yüksek promosyon veren bankaya geçen her emekli en az 15.000 TL'ye kadar nakit ödemeden faydalanabilir. Hemen hemen neredeyse tüm özel bankalar 7.500 TL ile 10.000 TL arası emekli aylığı alana 7.500 TL, 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanı 9000 TL promosyon teklifinde bulunuyor. Üstelik bu teklif ek kampanyalarla beraber toplamda 15.000 TL'ye ulaşıyor.

15 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Bankaların sunduğu yüksek promosyon teklifinden yararlanmak isteyenlerin 3 yıl boyunca aynı bankada kalması gerekiyor. Taahhüt süresinin 1,5 yılına kadar indirilmesinin beklendiği bu yeni dönemde Temmuz ayında yaşanan emekli maaş zammı sonrası promosyon ödemelerinde de artış başladı.

YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR BELLİ OLDU!

Yüksek promosyon veren bankaya geçmek isteyen emeklinin geri ödemesiz ve masrafsız promosyon ödemesinden yararlanabileceği işte o bankalar:

-Yapı Kredi alınan maaşa göre 9.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

-Akbank 3.000 TL chip para hediyesi ile 10.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

-Garanti BBVA 6.500 TL promosyon ödüyor. Ek kampanyalarla bu rakam 10.000 TL'ye ulaşıyor.