Emeklinin TC kimlik numarası son hanesi: 0-2-4-6-8 olanlara 10.000 TL ödeme yapıldı, Kontrol Edin!

Emekli olan vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden, Akbank ve Denizbank tarafından yapılan kampanyaya katılarak, 10000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekleri düşünmektedir. Emekli maaşını alan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden almış oldukları emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve banka şartlarına uygun olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirler.

Akbank ve Denizbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar ise banka kredi puanı yüksek olması durumunda bankaların internet bankacılığı ve SMS kredi servisini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

AKBank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi kolayca yapabilirsin. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirirken, ayrıca SMS Kredi kredi başvurusu olacağını duyurdu.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank emekli maaş alan vatandaşlara mobil uygulama üzerinden 10000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde bu bankanın hesabı üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte bankanın kendi mobil uygulamasına giriş yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsin. Emekli maaşınızı almış olmanız durumunda, sizler de 5 dakika içerisinde sonuç alacak ve onaylanan tutarı Denizbank, emekli maaş hesabınıza yatıracaksınız. DenizBank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunmakta. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, H. 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.