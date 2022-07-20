Emekli 50.000 TL ödeme Haberi geldi: maaş alan müşteriler yararlanacak

Emekliler için kredi kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası 50.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini duyurdu. Emekli olan kişilerin kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alması durumunda Kredi kullanacak. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacaklardır. Emekli maaş müşterisi hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizler de 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda düşük faiz oranları ile birlikte emekli kredisi başvurusu ayrıca Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da yapılabilecek.

Yapı Kredi Bankası emekli kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyalarına katılarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişilere sms ile imkan sağlanacak.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve emekli maaşınızı yazdıktan sonra bu mesajı doğru bir şekilde 44 11 numarasına gönderin. SMS ile kredi başvurusu yapmak için ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil ihtiyaçları olması ile birlikte banka üzerinden ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde alabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise mobil uygulamayı kullanarak daha düşük faizlerde ve masrafsız krediler kullanabiliyor.