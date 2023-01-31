Akbank 77.000 TL nakit haberini duyurdu! Bankadan hemen işlem yaparak bu hafta içi ödeme alın!

Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyada 77000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi verecek. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılarak, istediğiniz zaman başvuru yaparak onay alabileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabiliyorsunuz. 77000 TL ihtiyaç kredisi alarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları hemen uygun faizlerle kredi verecek olan Akbank, şubat ayı içerisinde de bu kredi kampanyasını devam ettireceğini açıkladı.

AKBANK KREDİ KAMPANYASI DEVAM EDECEK!

Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte vermiş olduğu 77000 TL kredi başvurularını cep telefonları üzerinden mesaj atan vatandaşlara sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz limiti yazarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olursunuz. Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 3 ay ertelemeli kredi olabiliyor.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Akbank İhtiyaç Kredisi Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşları da uygun faizlerle ödenmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor.

Akbank kredi başvurusu, aynı zamanda banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birliktede yapılabilir. En yakın Akbank şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kredi başvurunuzu buradan yaparak, hesabınıza ödeme alabileceksiniz.