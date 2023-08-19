Emekliler, ek zam müjdesi almayı bekliyor. Temmuz ayında yapılan %25 zam, emekliler için hayal kırıklığı yarattı. Emekliler, daha fazla zam beklerken %25 zam kararını yeterli bulmadı. Bu konuda emeklilere birçok siyasi, sendika ve dernek temsilcisi de destek oldu.

Memur-SEN Başkanı Ali Yalçın, memurlara verilen hakların memur emeklilerine de verilmesi yönünde açıklama yaptı. Memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesi, Devlet Bahçeli tarafından dile getirildi. Yapılan zamdan çok sayıda emekli yararlanamadı. Kök ücrete yansıtılan zam nedeniyle pek çok emekli, maaşını 7500 TL olarak almaya devam edecek.

“MAĞDUR HİSSEDENLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ”

Emekli maaşına zam yapılacağı müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da verildi. Erdoğan, mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacaklarını belirtti. Erdoğan, zam konusunu yılbaşında neticeye ulaştıracaklarını belirtti. Erdoğan, bütçe çalışmalarından sonuç aldıkça gerekli iyileştirmelerin yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşları konusunda açıklama yaptı. Işıkhan, imkânların zorlanarak gerekenin yapılacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında yapılacak zam oranı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ilk olarak %19,77 şeklinde açıklandı. Emekli Sandığı için açıklanan zam oranı ise %17,55 olarak duyurulmuştu. Bu zam oranları revize edilerek tüm emeklilere %25 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Memur maaşlarına yapılan seyyanen zam nedeniyle emekli ve memur maaş farkı ciddi anlamda arttı. Asgari ücret ve emekli maaş farkı da yükseldi. Bu nedenle emekliler, maaşlarına yüksek oranda zam yapılmasını istiyor.

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası, enflasyon tahminini %31,92 seviyesinde açıkladı. Bu nedenle emekli maaşlarına da %40-45 arasında zam yapılması bekleniyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.