PTT Duyuru Yaptı, 20.000 TL Ödeme Yapacak, PTT Gişe ve Şubelerin Önünü İnsan Kaynıyor

Ptt Kurumu tarafından son dakika kampanyası haberi geldi. 20000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. 36 ay vadeli olarak verilecek bu ödemelerde şartlar belli oldu. Ptt, acil nakit ihtiyacı olan kişilere 20000 TL tutarında bir kredi imkanı sunmaktadır. Ptt üzerinden yapılan bu açıklama ile birlikte olur kullanacak olan kişilerin acil ihtiyacı olması durumunda banka kredi notu düşük olsa bile 20000 TL'ye kadar PTT Aktif Bank kredisi kullanabiliyor.

Ptt Aktif Bank kredisi başvurusu yapacak olan kişilere SMS atabilir, internet sitesine girebilir veya en yakın PTT şubesine giderek buradan kredi başvurusunda bulunabilir. Ptt artık banka şubeleri gibi acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kredi imkanı sunmaktadır. Sadece ihtiyaç kredisi olarak hizmet veren PTT, kurumun anlaşmış olduğu bankalar üzerinden kredi imkanı sağlıyor. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları PTT üzerinden alınıyorsa, 80000 TL'ye kadar şartsız kefilsiz ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Vatandaşlar kredi başvurusunu şubelere giderek kimlik göstermek sureti ile yapabilecekler. Kişilere verilecek ihtiyaç başvuru formu doldurulmak şartı ile kredi başvuru gerçekleşir. PTT şubelerinden de başvuru yapılabilecek. Başvurunun sonucu anında öğrenilerek kredi kullanılabilecektir. PTT, Aktifbank üzerinden kullandırdığı kredileri yüksek faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Aktifbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, PTT üzerinden kredi kullanmak istiyorsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek buraya bir mesaj yazması gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya, boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 3050 numarasına bu mesajı gönderelim. 5 dakika içerisinde sizlere, yakıp ve onaylanan kredinizi banka şubesi üzerinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Aktifbank üzerinden kullandırılan bu kredi kampanyası, 36 ay vadeye kadar uzatılmakta, 3 ay ertelenebilmektedir. 10 000 TL ye kadar onay alındığında %2,59 faiz oranı üzerinden işlem görecektir.