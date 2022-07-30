Emeklinin beklediği ödemeler bu sabah yapıldı! Emekli maaş hesabınızı kontrol edin

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda bankadan 3 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedirler.

Temmuz ayı içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanmaktadır. Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan kredi başvurularında, emekli olan vatandaşlara bu üç banka üzerinden kredi imkanı, hızlı bir şekilde sağlanarak, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı verilmektedir.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa maaşlarını bankalar üzerinden alması gerekiyor.

Emekli maaşınızı bu bankadan üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılarak, hemen ihtiyacınız olan krediyi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Kredi üzerinden yapılacak olan işlemlerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden 7 gün 24 saat, kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden almanız durumunda sizlere kredi imkan haricinde diğer krediler olan konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde destek olunmaktadır.