12 milyon emekliye müjdeli haber verildi! Hesaplara kimlik numarasına göre 20.000 TL ödeme yapıldı

Emekli olan vatandaşlar için 20000 TL, ödemeler nasıl verilecek hesapları nasıl yatacak yayınlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden 20000 TL kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler, 12 milyon emekli hemen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, 20000 TL ödeme alabilecek. Emekli maaşınız üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara hem kamu bankalarından hem de özel bankaları üzerinden hızlı bir şekilde internet üzerinden katılabileceksiniz.

Ziraat bankası üzerinden 20000 TL emekli Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli 20000 TL kredi imkanı sağlanacak. Ziraat Bankası, 20000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Ptt üzerinden 20000 TL emekli Kredisi Başvurusu

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT şubeleri üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan bu 20000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz istenmektedir. Ptt üzerinden kredi onayı alacak olan vatandaşlar, nakit kredi imkanından faydalanmak için banka şubelerine, PTT şubelerine giderek aktif Bank üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Garanti Bankası, 20000 TL Emekli Kredisi Başvurusu

Garanti Bankası, 20000 TL emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri yapılmaktadır. Garanti Bankası, 20000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek ve internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, bu bankadan kredi kullanabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak bu kredi başvurularını isterlerse internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedirler.