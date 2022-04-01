Emeklinin beklediği bu kampanya 2 Nisan'da başlıyor! Oturduğunuz yerden başvuru yapın. Kamu bankaları harekete geçti ve emeklinin beklediği ihtiyaçları karşılayacak. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere müjdeli haber geldi.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek artık 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz krediyi oturduğunuz yerden kullanabileceksiniz. Bankaların yapmış olduğu ortak değerlendirme sonrasında emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil Para ihtiyacı olan kişiler için 50 bin TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile kredi kullandırılmaktadır.

Emekli olan kişiler 50.000 TL için başvuru nasıl yapacak?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılarak işlem yapacak olan vatandaşların 50.000 TL'ye gibi nakit limitli kredi kullanabilmeleri için başvurularını banka şubeleri üzerinden yapmaları gerekiyor. Banka hesabınız var ise şubelere gitmenize gerek kalmayacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyalarına katılmak için kendi emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulaması Vakıfbank mobil uygulaması veya Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapacaktır.

50.000 TL'ye kadar kullanacağınız nakit kredi limitlerinde emekli kredisi adı altında işlem yapılacak ve sizlere gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunulacak. 50.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu krediler de banka 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemelerinde ise 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de kampanya detaylarını öğrenebilir ve ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Beş dakika içerisinde sonucunu öğreneceğimiz bu kredileri katılacak olan emeklilerin Kredi notu düşük olsa bile bankadan maaş alması yeterli olacaktır.

Emekli olan kişiler ilk kez bu bankalar üzerinden kredi kullanacak ise kredi başvurusu yapmak için la yüksekliklerde de hem ihtiyaç kredisi hem de borç transferi kredisi kullanabiliyor. Kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile alacağınız bu kredileri katılmak istiyorsanız başvurumuzu hemen yapabilirsiniz.