Emeklinin beklediği 3 müjde akşam saatlerinde resmen yayınlandı! Dar boğazdan çıkış göründü

Dar boğazdan çıkış göründü. Emeklinin beklediği 3 müjde akşam saatlerinde resmen yayınlandı! Ardı ardına olumsuz dış etkiler ile ekonomi ve insanların yaşam şartları değişime uğramıştır. Uzun süreli bir pandemi ve sokağa çıkma yasakları ile tüketim ve üretim olumsuz olarak etkilendi. İşsizlik tüm dünyada arttı. Devletlerin üzerine düşen yükler arttı. Toplum her yönde zarar gördü.

Tam pandemiye karşı savaşta başarılı olundu denilirken bu sefer de sıcak savaş gündeme geldi. Dolar kuru ani yükselişe gitti. Bütün bunlar büyük çapta temel tüketim malları dâhil her şeyin fiyatını yükseltti. Doların yükselmesi hayatımızın biraz daha zorlaşması anlamına gelmektedir.

Dar Boğazdan Çıkış Göründü

Gerçek sıkıntı maaşların temel ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelmesi ile yaşandı. Bu durum düzeltilmek için maaşlar zamlanırken, ihtiyaç maddelerinin hızlı fiyat artışı rahatlama dönemini bitirdi. Maaş artışını geçen meta zamları; daha da büyük sıkıntılara sebep olmaya başladı.

2022 yılı hem fiyat hem maaş artışları ile geçti. İnsanlar şaşkına dönüp çıkış yolu arayıp bulamadılar. Çözüm devletin alacağı kararlar ve yapılacak yeni düzenlemeler dışında başka bir şey olamazdı. Bu durumda 2023 yılına yaklaşılırken yeni düzenleme beklentileri ile gözler Devlete çevrildi.

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