Bankamatik veya kredi kartı kullananlar hesaplarına artık 20.000 TL ödeme alacak! 3 banka birleşti ve kampanya duyurdu

Bankamatik kartı ve kredi kartını düzenli olarak kullanan vatandaşlar, 3 bankanın başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Bankalar üzerinden yapılan kampanyalarda en çok tercih edilen ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için ödenecek olan 20000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişilerin emekli olması veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişiler aşağıdaki üç banka üzerinden istediklerini seçerek kendi kredi notu uygun olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecek ve banka üzerinden istedikleri zaman kredilerini hesaplarına yatırabilecekler.

AKBANK

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça basit olmaktadır, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak bu bankanın kredi kampanyasını hızlı bir şekilde katılabiliyorsunuz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, Akbank, sizlere 36 ay vadeli olarak 3 ay ertelemeli kredi vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 44 25 numarasına, yukarıdaki mesajı göndermesi gerekiyor. Akbank hesabı olanlar ise Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir.

YAPI KREDİ BANKASI

Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası, size özel kredi kampanyası hazırladı. Bankanın kredi kartını veya bankamatik kartını kullanıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisine hızlı bir şekilde kullanabilirsin. 20000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurunuzu bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak yapabilir veya size yakın olan banka şubesine giderek kimliğinizle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, üzerinde hesabı olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubelerine giderek yapabiliyor. Oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan verilen 20000 TL kredi gelir belgesi olarak hesabınıza yatırabilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada özellikle mobil uygulama kullanan vatandaşlar şubelere gitmeden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.