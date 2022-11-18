Emeklinin aklı başından gitti! Emekliye 5500 TL maaş, 7.500 TL promosyon, 2000 TL ikramiye müjdesi

Emekliye 5500 TL maaş, 7.500 TL promosyon, 2000 TL ikramiye müjdesi... Emeklinin aklı başından gitti! Emekliler için her geçen gün yeni müjde geliyor. Son gelen haberlere göre emekliler 3 farklı kazanç sağlayacaklar. Öncelikle asgari ücrette yapılan iyileştirmelerin ardından yılbaşında emeklilerin maaşında da emeklileri mutlu edecek bir iyileştirme yapılacağı düşünülüyor.

Emekliler Nasıl Promosyon Alabilir

Promosyon almak isteyen kimseler öncelikle kendilerine bir banka seçmeleri gerekmektedir. Birçok kimse maaşlarını kamu bankalarından almayı tercih etmektedir. Fakat kamu bankaları sunulan promosyonlar konusunda oldukça cimri davranıyor diyebiliriz.

Özel bankalar ise promosyon konusunda oldukça cömert. Buna göre bir banka seçmek daha çok kazanç sağlayacaktır. Ayrıca müşterilerine özel imkanlar veren birçok özel banka vardır. Bu imkanlarda banka seçerken araştırılmalıdır.

Banka seçiminin ardındansa o bankanın en yakın şubesine gitmeniz gerekecektir. İsteyen müşteriler internet bankacılığı ile maaşlarını taşıyabilmektedir. Fakat genelde müşteriler yüz yüze işlem yaptırmayı daha uygun bulmaktadır.

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte tespit edilen ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.

İş Bankası 7.500 TL promosyon ödüyor

Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.

Kim kaç para maaş alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama Güncel maaş: 3500 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3879 TL Güncel maaş: 3600 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3990 TL Güncel maaş: 3700 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4101 TL Güncel maaş: 3800 TL 2023 Ocak Ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının kaç para olacağı az önce belli oldu! Vatandaş bayram etti 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4212 TL Güncel maaş: 3900 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4323 TL Güncel maaş: 4000 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4434 TL Güncel maaş: 4100 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4544 TL Güncel maaş: 4200 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4655 TL Güncel maaş: 4300 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4766 TL Güncel maaş: 4400 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4877 TL Güncel maaş: 4500 TL 4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4988 TL

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