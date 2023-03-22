Emeklilikte yeni dönem bugün start aldı! Hizmet birleştirme ile daha hızlı emekli oluyorsunuz!

Hizmet birleştirme ile daha hızlı emekli oluyorsunuz! Emeklilikte yeni dönem bugün start aldı! Çalışan kişilerin emeklilik durumlarını hesaplarken tüm hizmetleri hesaba katarak hesaplama yapmalıdır. Bunun için hizmet birleştirmesi adı verilen sistemin uygulanması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması sırasında kurumlar arasındaki çalışmalar belli yöntemlerle birleştirilmektedir. Bu işlemler sonunda emekli olunacak olan kurum buna karar vermektedir. Bir kişi çalışma hayatı içinde Emekli Sandığı'na, Bağ-Kur ve SSK'ya tabi olarak çalışabilmektedir.

İşte bu kurumlardan hangisinden emekli olunacağına karar verildikten sonra emeklilik işlemlerine başlanmalı. Bu farklı sosyal güvenli kurumlarındaki çalışılan günlerin tamamının birleştirilmesi ile çalışan kişinin sigortalılık süresi ve prim günü ortaya çıkarılmaktadır. Bu emeklilik için kalan prim günü ve sigortalılık süresi tespit edilebilmekte ve ona göre emeklilik tarihi hesaplanmaktadır.

Türkiye’de Her Zaman Gündem Olan Emeklilik Konusu: SGK Hizmet Birleştirme

Emeklilik konusu ülkemizde yıllardır tartışılan ve her zaman gündemde olan bir konudur. Özellikle farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabi olan vatandaşların hizmetlerini birleştirerek daha erken emekli olmaları konusu sıkça gündeme gelmektedir. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde bulunan SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı sigortalılık türlerinde çalışan vatandaşların hizmet birleştirme işlemi ile daha erken emekli olmaları mümkün.

SGK Sigorta Hizmet Birleştirme Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı sigorta kolları altında çalışmış kişilerin emeklilik haklarını korumak için "hizmet birleştirme" uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu uygulama ile SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi farklı sigorta türlerinde çalışmış kişiler, toplam çalışma sürelerini birleştirerek emeklilik haklarını arttırabilmektedirler.

Hizmet birleştirme işlemi, özellikle özel sektörde çalışan kişilerin kamuda çalışmaya geçiş yaptıklarında ya da farklı sigorta kolları altında çalıştıklarında, önceden kazanılmış haklarını koruyarak emeklilik haklarını korumalarına yardımcı olmaktadır.

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır?

SGK hizmet birleştirme işlemi yapmak isteyen kişiler, ilgili SGK il/ilçe müdürlüklerine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru sırasında kişilerin önceki sigorta kollarında bulunmuş olduğu süreler, sigorta numaraları, sigorta dönemleri gibi bilgiler istenmektedir.

Başvuru işleminin ardından SGK, kişilerin önceden kazanmış oldukları haklarını birleştirerek emeklilik haklarını yeniden hesaplamaktadır. Bu sayede kişiler, daha önce çalışmış oldukları farklı sigorta kolları altındaki sürelerini toplamış ve emeklilik haklarını arttırmış olmaktadırlar.

Hizmet Birleştirme ile Erken Emekli Olabilir Miyim?

Hizmet birleştirme işlemi, erken emeklilik için de bir seçenek olabilmektedir. Bağ-Kur kapsamında çalışan kadınlar için emeklilik için gereken prim gün sayısı 7200 iken, erkekler için bu sayı 9000'dir. Ancak SSK kapsamında emeklilik için gereken prim gün sayısı erkekler için 5975, kadınlar için 5000'dir.

Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ile birleştirme koşullarının sağlanması durumunda, erken emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayan kişiler emekli olabilirler. Bu sayede kişiler, daha önce kazanmış oldukları haklarını birleştirerek erken emeklilik hayallerini gerçekleştirebilirler.

haber24.com özel haber