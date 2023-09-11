Çalışanın emekli olabilmesi için çalışma süresi ve prim gün şartı önemli oluyor. Prim eksikliğinden kaynaklı olarak onlarca kişi emeklilik hakkını kaybediyor. Prim eksikliğini banka kredisi ile kapatmak isteyenler de emekli olabilmenin yollarını arıyor.

Prim eksikliği borçlanılarak emekli olunabilir mi? sorusu uzman ekonomist Ekrem Sarısu’nun yaptığı açıklamalar ile açıklığa kavuştu. Prim eksikliğinden kaynaklı olarak kalan gün kadar banka kredisi alınabilir mi? Bu eksiklik kredi ile kapatılabilir mi? sorusuna yanıt veren ünlü ekonomist “Prim eksiğini borçlanarak emekli olma usulü bulunmuyor.” diyerek hangi hallerde borçlanma yapılabilir? sorusuna yanıt verdi.

EMEKLİ EKSİK PRİMLERİ NASIL BORÇLANILIR?

“Emekli olmak isteyen bir çalışan prim eksikliğini askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yaparak ödeyebiliyor. Avukatlık stajı gibi bazı stajlarda da prim eksikliği saydırılabiliyor. Eksik günler borçlanarak emekli olunamıyor. Bankaların borçlanma için kredi verip vermeyecekleri de kesin bir durum değil. Geçmişte prim borcunu ödeyerek emekli olacaklara bu imkan sağlanmıştı. Bankaların emekli maaşından kesinti ile tahsil etme gibi bir zorunluluğu artık bulunmuyor.”

“GEÇİCİ BİR UYGULAMAYDI, ARTIK YOK”

Uzman isim: “Bağ-kur'dan sigortalı olacaklar prim borcunu ödemediği takdirde emekli olamıyor. Prim borcunu ödediği anda sigortalı kamu bankalarından kredi alabiliyordu. Emeklinin aylığından kesinti yapılarak bu ödeme yapılabiliyordu. Tahsilatı hızlandırmak adına af kanunu kapsamında düzenlenen geçici bir uygulamaydı. Şu an böyle bir uygulama uygulama bulunmuyor.”

İLAVE PRİM ÖDEMESİ İLE MAAŞ ARTAR MI?

1998 sigorta girişli bir kişi 2005 yılı sonrası ağırlıklı ve düzenli prim ödemesi ile 9.000 güne tamamlayarak maaş artışı sağlayabilir mi? Emeklilikte merak edilen maaş artışı konusu uzman isim tarafından şu sözlerle yanıtlandı: “Emekli olabilmek için 25 yıl sigortalı olmak, 5900 gün prim ödemesi ve 57 yaş şartı bulunuyor.” EYT kapsamına girenler ise herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor. Emekli olamayıp primi 9.000 güne tamamlayanlar emekli aylığının artırıp artıramayacağı konusunda net bilgi:

“Çalışma süreci boyunca hesaplanan prim üzerinden kazanç tutarına göre değişiklik gösterebilecek. Asgari ücret üzerinden prim ödenmişse 9.000 güne tamamlayarak emekli aylığı arttırılamıyor. Ancak prime esas kazanç tutarı üzerinden ya da üst sınıra yakın bir kazanç tutarı üzerinden ödeme yapılıyorsa ne kadar fazla prim ödenirse emekli aylığı bir o kadar yükseliyor.”