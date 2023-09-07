Bireysel emeklilik sistemi kapsamında çalışanlar ve işverenler tarafından BES’e dahil edilmesine imkan sunan otomatik katılım sistemi ilk kez 2017 yılında başlamışken bu sistem emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi ederek çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlıyor. Ek gelir fırsatı sunarak hane halkının tasarrufunun arttırılmasını amaçlıyor. Yeni dönemde basamaklı emeklilik sistemi ile emekli maaşı zam oranları da değişikliğe uğrayacak.

ÇİFTE MAAŞ MÜJDESİ: İKİNCİ AYLIK NE ZAMAN BAĞLANACAK?

İki basamaklı emeklilik sistemi ile çalışan emeklilik yaşı geldiğinde SGK'dan emekli olacak. Ayrıca 60 yaşına geldiğinde BES kapsamında ikinci bir emekli aylığı da bağlanacak. Çifte emeklilik fırsatı sunan bu sistem ile iki emekli aylığını herhangi kesinti olmadan ve oranlamasında azalma olmadan aynı anda faydalanılabilecek. Tamamlayıcı emeklilik yaşı olarak 60 belirlendi. Ancak emekli olabilmek için belirli bir kıstas bulunmuyor. Çalışan adına ödenen tüm katkılar kişinin bireysel konu hesabında yer alıyor. Emeklilik yaşı doldurulduğu anda hesaptaki birikim üzerinde hak sahibi olunabiliyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışan, işveren ve devlet tarafından çalışanın bireysel hesabına nakdi olarak aktarılacak. Bu sayede emeklilik yatırım fonlarına yönlendirme sağlanacak. Fonlar kişi tarafından seçilebilecek. Birikim ve fonlar arasındaki dağılım çalışan tarafından ikinci basamak emeklilik sistemi üzerinden planlanabilecek.

EMEKLİYE 5 BİN TL ÖDENECEK Mİ?

Emekliye ikinci bir kazanç kapısı oluşturacak bu sistemin yanı sıra Ekim ayında ara zam olma ihtimali gündemde sıcaklığını koruyor. Öte yandan yeni emekli maaşı ve ikramiye tutarı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkların başladığı ifade ediliyor. Cumhuriyet Bayramının 100. yılına özel emekli ikramiyesi ödenmesi konusu da henüz açığa kavuşturulmadı. Cumhuriyetin 100.yılına özel emeklilere 5 bin TL'ye kadar ek ödeme yapılacağı söyleniyor.