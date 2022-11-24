Emeklilik kredisine başvuran 3 ay sonra ödemeye başlıyor: SGK prim borcunu taksitle öde!

Bankaların sunduğu kampanyalara bir yenisi daha ekleniyor. Ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak isteyenlere özel sunulan kampanyalar belirli tarihler arasında geçerli oluyor. Özellikle emeklilerin hedefte olduğu kampanyalı dönemde SGK prim borcu bulunan tüm emekliler 3 ay ertelemeli krediden anında faydalanabiliyor.

3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLİK KREDİSİ NEDİR?

Emekli olabilmede yeni bir avantaj kapısı açan DenizBank kampanyasını yıl sonuna kadar uzattı. Düşük faiz oranları ile 36 ay boyunca aylık taksitlerle ödenebilecek kredi tutarından kefil olmadan faydalanılabiliyor. DenizBank'ın emekli olma yolunda ilerleyen vatandaşlara sunmuş olduğu bu kampanya çok konuşulacak. SGK prim borcu bulunanlar ödemekte zorlananlar emekliliğe adım atma sürecinde DenizBank'ın desteğini alıyor. Emeklilik hakkı kazanırken bu süreçte ilk 3 ay geri ödeme yapmak zorunluluğu da bulunmuyor.

3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLİK KREDİSİNDEN NASIL YARARLANILIR?

DenizBank'ın ertelemeli taksit fırsatı sunduğu kampanya avantajlı faiz oranları ile de göz dolduruyor. Kefil olmadan ilk 3 ay ödeme yapmaya gerek olmuyor. Üstelik 36 ay boyunca aylık taksitlerle bu rakam geri ödenebiliyor. Süreçte başvuruda bulunmak isteyenlerin ise belirli belgeleri bankaya giderek iletmesi yeterli oluyor.

3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLİK KREDİSİNİN ÖZELLİĞİ NEDİR?

Denizbank'ın emekliye özel sunduğu kredi teklifi yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyor. EYT yasa tasarısı kabul olduğu anda emeklilik sürecini başlatacak olan onlarca çalışan bu fırsatı değerlendirebilecek. Eksik kalan sigorta primi ödenirken öte yandan yeni yılda ödemeye başlanabilecek. Bugün başvuruda bulunan Şubatta ödemeye başlayacak. Kredinin en önemli özelliği ise 36 ay vadeli olarak aylık taksitlerle ödenebilmesidir. Üstelik başvuruda bulunanlar için kefil talep edilmiyor.

3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EVRAKLARI NELERDİR?

SGK prim borcu ödemesinde kullanılacak 3 ay ertelemeli kredi başvurusunda istenen evraklar şunlardır:

Başvuru yapacak olan kişiye ait TC numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

Başvuru formu

Gelir belgesi

SGK prim borcu yazısı

Son aya ait fatura örneği

İkametgah belgesi

3 AY ERTELEMELİ EMEKLİLİK KREDİSİ ÖDEME TABLOSU