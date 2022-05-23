Emeklilik Hakkınız Yoksa Üzülmeyin! O Yaşı Doldurursanız Koşulsuz 1400 TL Maaş Alacaksınız. Ülkemizde sosyal devlet ilkesi gereğince, ihtiyaç sahipleri açısından sunulan çok çeşitli ve kapsamlı sosyal destek programları vardır. Devletin, ve vatandaşa sunduğu destekler arasında emekli olmaya hak kazanamayan yurttaşlar da yer alıyor. Emekli olamayan vatandaşlar açısından günümüzde devlet eli ile yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Peki yaşlılık maaşı nedir? Kimler yaşlılık maaşından faydalanabilir? Yaşlılık maaşı başvuru işlemleri nasıl yapılır? Tüm detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Yaşlılık Maaşı Nedir?

Devlet desteği ile sunulmakta olan yaşlılık maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanıyor. Buna göre SGK tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren vatandaşlar, müracaat işlemlerini yerine getirerek yaşlılık maaşı almaya hak kazanıyor. Yaşlılık maaşı, esasında emekli olamamış ya da herhangi bir sosyal güvencesi olmayan fakat 65 yaşını tamamlamış vatandaşlara devletin verdiği bir aylık çeşididir.

Yaşlılık maaşı, 65 yaşını tamamlayan vatandaşlar için uygulanan bir destekleme programı olduğu için vatandaşlar arasında 65 yaş aylığı olarak da adlandırılıyor.

Kimler 65 Yaş Aylığı Alabilir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oran ve sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 65 yaş aylığı olarak adlandırılan bu ödemeden faydalanabilir. Yaşlılık maaşının alınabilmesi açısından 65 yaşının doldurulmuş olması gerekir. Kendisini ve eşinin toplam geliri üzerinden kişi başına düşecek tutarın ise 2022 asgari ücret tutarının 3'te 1’inden fazla olmaması koşulu aranmaktadır.