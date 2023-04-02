EYT’de İlk Ödemeler Ertelenerek Yıl Sonuna Mı Kaldı?

Hükûmetin yapmış olduğu Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) elde ettiği emeklilik hakkı sonrası ilk maaşlar Nisan ayında yapılacaktı. Hükümet tarafından Nisan ayında yapılacak ödemeye yönelik söz büyük bir olasılık ile gerçekleşmeyecek. Büyük bir kesimi ilgilendiren durum merak ediliyor. EYT’de ilk ödemeler ertelenerek yılsonuna mı kaldı? Merak ediliyor…

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamada, “Maaşlar Eylül ayına kalabilir” ifadesi detayları ön plana çıkardı. SGK tarafından aralıksız olarak çalışmalarda memurlar fazla mesai yapıyor. Yapılan fazla mesaiye rağmen emekli olacakların çoğu henüz tamamlanmadı. İstanbul’da 40 bini yakın kişi, Ankara da ise 25 bine yakın kişinin işlemleri tamamlanabildi. 4A kapsamında çalışan yaklaşık 1 milyondan fazla kişi bulunuyor. Türkiye genelinde 200 bin yakın kişinin işlemleri tamamlanabildi. Memurların aynı hızla çalışmalarına devam etmesi halinde çalışmalar Eylül ayında sonuçlandırılacak. Bunun yanı sıra başvuruların sonuçlandırılması Kasım veya Aralık ayına kalma durumu da söz konusu.

Bu durum göz önüne alındığında, hak kaybına uğramasalar bile maaş alabilecekleri umudu ile işinden ayrılan, kredi çekerek başvuruda bulunan birçok kişinin aylarca beklemesi gerekecek. Tahsisler yapıldıktan sonra maaşlar ödenecek. Yaşanabilecek gecikmenin hak kaybına yol açması gibi bir durum söz konusu değil. Bu durumda olan kişilere başvuru yapmaları halinde toplu ödeme yapılacak.

“Maaşların Eylülde Bağlanabileceği” Detayları Ortaya Çıktı.

SGK çalışanlarının aralıksız olarak çalışmalarına rağmen, İstanbul’da 40 bin kişi, Ankara da ise 25 bin kişinin emeklilik işlemleri tamamlanabildi. 4A kapsamına dâhil 1 milyon 600 bin kişinin sadece 200 bin kişisinin işlemleri tamamlandı. Memurların aynı hızda çalışmalarına devam etmesi durumunda başvuruların ancak Eylül ayında tamamlanabilecek.