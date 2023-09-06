EYT yasasından faydalanabilmek için borçlanma ya da ek prim ödeme yaparak primlerini tamamlayamayanlar toplu ödeme fırsatından yararlanıyor. SGK yazılı başvuruda bulunan herkese yatırdıkları primleri iade etmeye başladı. Emeklilik yaşını dolduran herkes prim iadesinden yararlanabilecek.

SGK tarafından yapılan açıklamada önemli bir detaya yer verildi. İşveren payı, işsizlik sigortası fonu veya sağlık sigortası payı için kesilen herhangi bir prim iade edilmeyecektir, denildi. Peki hangi primler iade ediliyor? Prim iadesi nasıl alınabiliyor?

HANGİ PRİMLER İADE EDİLİYOR?

İşçinin çalıştığı süre boyunca kesilen uzun vadeli sigorta kolları adı verilen malullük, ölüm veya yaşlılık primleri iade edilebiliyor. Prim iadesi toplu ödeme ve birden fazla işveren yanında yapılan çalışmalarda primi esas kazanç üst sınırın aşılması durumunda yapılabiliyor. Prim ödemesinden faydalanmak isteyen kişinin toptan ödeme kapsamında yaş şartını karşılayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmamasından dolayı kaynaklanıyor.

TOPLU PRİM ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Yaş şartını karşılayıp prim ödeme gün sayısını doldurmayanlar en yakındaki SGK'ya giderek yazılı dilekçede bulunup ödedikleri tüm primleri toplu olarak alabilecek. Prim iadesi için İl Müdürlüğüne yazılı olarak talepte bulunulabilir. SGK kurumuna gidilerek yatırılan prim iadesi istenebilir. Sigortalı kişi vefat ettiyse hak sahipleri toptan ödeme için başvuruda bulunabilir.

ONLAR TOPLU ÖDEME ALAMAYACAK!

SGK konuyla ilgili kritik bir detaya yer verdi. Bağ-kurlu olup vefat eden bir kişi için eğer 1780 prim günü bulunuyorsa hak sahibi olsa dahi ölüm aylığı alamayacak. Ancak bu süre içerisinde ödenen tüm primler toplu olarak alınabilecek. Hangi durumlarda prim ödenmesi yapılmaz? sorusuna SGK yanıt olarak; Tek bir durumda prim ödemesi yapılmıyor. O da Türk vatandaşlığından çıkarılmış bir kişinin prim iadesi yapılamıyor.