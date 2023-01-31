Emeklilerin tüm borçları kapandı! Bankalar bu duyuruyu paylaştı

Emekli olan vatandaşlar için borç kapatma kredisi kampanyası başlıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan ve devlet destekli, faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

Emekli maaşını, eğer kamu bankaları üzerinden alan bir vatandaşsanız kredi başvurusu yapmak için şartları uygun olan tüm vatandaşlar, diğer bankalardaki ve güncel, bankalardaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi alabilmektedir.

Emekli maaşınız Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınıyor olması durumunda maaş müşterileri olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatabilmeleri için en düşük faiz oranlarından yararlanarak 36 ay vadeli borç kapatma kredisi ödenecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden sizlerde başvuru gerçekleştirmek istiyorsunuz ve borçlarınızı kapatmak için işlem yapmak istiyorsanız, sadece banka şubelerine giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderken kimlik gelir belgesi ve borçlarınızı kapatacağınız bankalardaki kapatma limitleriyle birlikte banka, bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Banka bireysel müşteri temsilcisi sizlere destek olacak ve şube yetkisinde ne kadar borç kapatma kredisi alacağınız hakkında bilgileri verecektir. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşların maaş müşterisi olmaması durumunda ilk önce maaşlarını bankaya taşınması istenecek ve daha sonrada diğer bankalardaki tüm borçları tek bir bankada ödeme kolaylığı ile sizlere, transfer kredisi verilecektir.