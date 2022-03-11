Emeklilerin Temmuz Ayı Maaşı Belli Oluyor! İşte Beklenen Maaş Zammı!

Şubat ayı için açıklanan enflasyon oranı ile beraber temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamlarla ilgili öngörülerde yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştır. Emekliler bilindiği üzere bir yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere altı aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam almaktadır. Emekliler tarafından en çok merak edilen konu ise temmuz ayında yapılacak olan maaş zammının yaşanılan ekonomik sıkıntılara çare olup olmayacağıdır. Konu ile ilgili yapılacak zam oranları ihtimalleri haberin devamında yer almaktadır.

Emeklileri biraz olsun rahatlatacak haber nihayet gelmeye başladı. TÜİK tarafından geçtiğimiz ayın enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber Temmuz ayında emekli maaşına yapılacak olan zamlar hakkındaki ihtimaller de şekillenmeye başlamıştır. Geçen yılki ikinci zam düşünüldüğünde açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yüzde 2,5 oranında emekli maaşına zam yapılmıştı.

Emekli ve Memurlar İçin 2 Zam!

Emekli ve memurlar için Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon oranını takiben zam yapılmaktadır. Enflasyon oranları 6 ay olmak üzere hesaplanarak emekli kişiler ve memurların zam oranları açıklanmaktadır. Ocak’ta emekliler ve memurlar için % 30,96 oranında zam yapılmış, bu durumda Temmuz ayında yapılacak olan zam miktarı da merak konusu olmaya başlamıştır.

Emekli ve Memurlara % 16,45 Oranında Zam!

Geçtiğimiz iki aylık enflasyon rakamları kapsamında eğer önümüzdeki dört ay içerisinde de enflasyon oranları benzer şekilde gelir ise emekliler ve memurlar için yapılacak olan zam oranları da belirli bir tahmin seviyesine ulaşmıştır. Eğer söz konusu enflasyon oranları bu şekilde gelir ise emekliler için ortalama olarak .45 zam yapılması beklenmektedir. Eğer önümüzdeki dört ay içinde Ocak ve şubat aylarında gelen enflasyon rakamları gelir ise emeklilerin maaşına yapılacak olan zam oranı .95 olarak gelmesi mümkündür.