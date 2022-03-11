Berk Cankat'tan Kadına Şiddet Karşıtı Proje

Ünlü oyuncu Berk Cankat Güzel Köylü isimli dizide Cemal karakterine hayat veriyor ve performans sergiliyordu. Ünlü oyuncu uzun bir süredir setlerden uzak kalmıştı fakat çok anlamlı bir proje ile geri dönme kararı aldı. Sıklıkla kadına şiddete yer veren senaristlere kızdığını ve bu sebeple setlerden uzak duracağına açıklayan başarılı oyuncu, bu kez ekranlara dönmek için hazırlık yapıyor. Çok anlamlı bir proje ile ekranlara geri dönecek olan yakışıklı oyuncu Berk Cankat yeni proje haberi ile adından söz ettirdi.

37 yaşındaki oyuncu Güzel Köylü dizisinde Cem karakterine hayat vermiş ve başarılı bir çıkışa imzasını atmıştı. Gülizar ve Yıldızlar Şahidim gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu son olarak ise 2018 senesinde yayınlanan Bir Deli Rüzgar dizisinde Uğur isimli karaktere hayat vermişti. Ünlü oyuncunun 4 senedir setlerden uzakta olduğu biliniyordu ve yeni proje haberini ulaşıldı.

Ünlü oyuncu, senarist ve yönetmenlere duyduğu kızgınlık sebebiyle setlerden uzak takılıyordu. Ünlü oyuncu yaklaşık 8 ay önce sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunmuş ve rest çekmişti. Açıklamaları ile tutarlı davranan ünlü oyuncu gerçekten de bir süredir hiç bir projede rol almıyordu. fakat ünlü oyuncudan yeni proje haberi geldi ve başarılı oyuncunun tekrardan setlere döneceği yönünde bir bilgiye ulaşıldı. Yine de duruşundan taviz vermeyen oyuncu, Gain Tv için çekilecek olan Aslında Özgürsün dizisinde rol alacak bir oyunculuk performansı sergileyecek.

Feminist yazar Duygu Asena'nın aynı isimli romanından uyarlanacak olan Aslında Özgürsün dizisi kadın haklarını savunan bir dizi olacak ve büyük ses getirecek. Projede Deniz Çakır ile Bade işçil başrolleri paylaşırken projenin kısa süre içerisinde satışa çıkacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar dizi hayranları tarafından araştırıldı.