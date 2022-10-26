Emeklilerin Maaş Promosyonları Hakkında Önemli Gelişme! Cumhurbaşkanı Açıkladı!

Emeklilerin Maaş Promosyonları Hakkında Önemli Gelişme. 2022 senesinde tüm bankalar 3 bin ila 10 bin TL arasında emekli maaşı alanlara promosyon vermiştir. Bu promosyonun şartları 3 yıl bankaya sadık kalmak ve maaşı o bankadan almaktır. Bu şartları gerçekleştireceğinin teminatına imza atan tüm emekliler nakit olarak 1 ay içerisinde emekli maaş promosyonları aldılar. Özel bankalar arasında yaşanan çekişmeli promosyon olayı artık devlet bankalarının arasında da gerçekleşiyor.

Devlet bankaları memurlara, kamu da çalışan işçilere, emeklilere promosyon vereceğini duyurdu. Bunun üzerine yaşanan gelişme ise iptal edilebileceği yönünde oldu. Tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiren bu yeni gelişme gerçekleşirse yatırılan promosyonların nasıl geri alınacağı belirlenmedi.

Kamu Bankaları Promosyon Vermeye Başladı

Özel bankalar 10.000 TL’ye varan promosyon verirken kamu bankaları sadece 750 TL promosyon verince, özel bankalar milyonlarca emekli kazandı. Bunun üzerine bu senenin kasım ayı itibariyle Vakıfbank, ziraat bankası ve halk bankasından maaş alan emeklilere 5.000 TL promosyon verileceği açıklandı. Emekliler artık 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıkları için kamu bankalarına geri dönüş sağlayamayacaklar. Hiçbir değişiklik yapmadan kamu bankasından maaş ödemesini alan emeklilere ise kasım ayında 5.000 TL maaş promosyonu hesaplarına yatacak.

Ayrıca Yalova Belediyesi çalışanlarına promosyon müjdesi verdi. Hangi banka daha çok promosyon verirse o banka ile işbirliği yapacağını açıklayan Yalova Belediyesi yakın zamanda bir bağlantı kuracak.