Akbank’tan Yeni Kredi: Gönül Alma Kredisi! Akbank, müşterilerine yeni bir kredi kampanyası sunmaya başladı. Akbank son zamanlar da yaşadığı mobil bankacılık problemleri yüzünden oldukça müşteri kaybetti. Mobil bankacılıktan para çekimi, iki kez borç ödeme, para miktarının düşük görünmesi gibi sorunlarla başa çıkamadı. Bu sorunu bir türlü çözemedi ve müşteri kaybetmeye devam etti. Son dönemler de oldukça müşteri kaybı ve yeni müşteri kazanımı yapamayan Akbank, özür mahiyetinde bir kredi ile banka müşterilerinin gönlünü almaya çalışacak.

Kredi verilmeden istenen gelir belgesi bu kredi de istenmeyecek. Ayrıca bankanın kaybolan itibarını ve güvenini geri kazanmak için faiz oranlarını da oldukça düşük tutacak. Kefil şartı dahi aramayan banka neredeyse başvuru yapan herkese kredi verecek gibi görünüyor. Hızlı nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir haber olan bu kredi, 50000 TL’ye kadar verilecek.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

Akbank’ın gönül almak için şartlarını esnettiği bu krediye Mobil Bankacılık üzerinden ve İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yapılacak. Verilecek olan kredinin en önemli özelliği düşük faizli olması olacak. Bordro, kefil ve şubeye gelme işlemleri olmadan direkt olarak telefondan halledilen bu kredi için kredi notu da sorgulanan bilgiler arasında değil.

İhtiyaç kredisini 5 dakika içerisinde onaylayacağının sözünü veren Akbank 3 ay ödemeyi erteleyeceğini ve 36 aya kadar ödeme seçeneği sunacağını da bildirdi.