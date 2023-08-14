Emekliler için 2023 yılında çok sayıda düzenleme yapılsa da artan pahalılık emeklilerin yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Emekliler, Temmuz ayında aldıkları %25 zamdan çok memnun kalmadı. Daha fazla zam isteyen emekliler için yıl sonuna doğru yeni bir zam yapılması bekleniyor.

Emekli sayısı, 16 milyona yaklaştığı için emeklilerin talepleri, hükümet tarafından mümkün olduğunca yerine getirilmeye çalışılıyor. Emekli sayısının fazla olması, bankalar için de önemli bir fırsat oluyor. Bankalar, emeklilerin kendi kurumlarından maaş alması için onlara özel kampanyalar sunuyor. Emeklileri cezbeden kampanyaların başında promosyon geliyor. Promosyon almak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi zorunlu oluyor.

EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Promosyon almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapması gerekiyor. Maaş taşıma işlemlerinin turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılması mümkün oluyor. Banka şubelerinden de maaş taşınabiliyor. 3 yıl aynı bankadan maaş alınması da istenen şartlardan biri oluyor.

Maaşınızı hangi bankaya taşıdıysanız o bankadan üç yıl maaş almanız gerekiyor. Bazı bankalar, ekstra promosyon ödemesi için otomatik fatura ödeme talimatı ya da kredi kartı başvurusu gibi farklı şartlar istiyor.

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

Bankaların verdiği promosyon tutarları birbirinden farklı oluyor. En fazla 10 bin TL tutarında promosyon veriliyor. Ancak özel bankalar, bu promosyon tutarlarının artırılması için çalışmalara başladı. Buna göre promosyon tutarlarının 15 bin TL seviyesine çekilmesi bekleniyor.

10 bin TL üzerinde maaş alanlara 5000-10 bin TL arasında promosyon veriliyor. Maaşı 7500-10 bin TL arasında olanların alacağı promosyon miktarı 4500 TL-8000 TL arasında değişiyor. Bankalar, 3500 TL altında maaş alanlara, 3000 TL civarında promosyon veriyor. Örneğin, 7500 TL emekli maaşı alan bir kişi, 3000 TL promosyon alırsa hesabına 10 bin 500 TL yatıyor.

Devlet bankalarının promosyon tutarı daha düşük oluyor. Ancak kredi ve kredi kartlarında faiz oranları daha düşük oluyor. Özel bankalar, promosyon konusunda daha cömert davranıyor.