Emeklilerin Dikkatine, Son Dakika Açıklamasında, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Müşterilerine Önemli Nakit Ödemesi Yapılaca

Vakıfbank ve Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişiler için duyuru yaptı! Bankadan açıklamalar sonrasında emekli olan kişilere, nasıl ödemeler yapılacağı duyuruldu. Banka müşterisi olan kişilere, Emekli maaş hesapları üzerinden Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden nakit ödemeleri verileceği kesinleşti.

Nakit kredi almak isteyenlere, uygun faizlerle kredi ödemesi yapacak olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası yaptığı açıklama sonrasında onay alacağı bir kampanya başlattı. Nakit kredi almak için başvuru yapmak isteyenler, emekli maaşları bu bankalar üzerinde ise kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir.

Vakıfbank ve Ziraat Bankası

Kamu bankaları olarak hizmet veren Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank internet sitelerine giriş yaparak buradan internet şubesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç kredisi başvurusu olarak sizlere verilecek olan 50000 TL ödemeleri internet üzerinden banka şubelerine gitmeden hesaplarımıza yatırarak alabilirsiniz.

Emekli maaşları bu bankalar üzerinde olan vatandaşlar için yapılan kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesapları yukarılara kullandırılacaktır. Emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde Ocak ayı sonuna kadar yapacağınız tüm başvurularda, sizde düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlanırken, borç kapatma kredisi konut kredisi taşıt kredisi ve ipotekli kredi kampanyalarına da katılmanıza olanak sağlanacaktır.