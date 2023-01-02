Akbank Müşterileri İçin Önemli Hamle Geldi, Banka Sabah Saatlerinde Duyuru Yapacak

Akbank müşterisi olan vatandaşlar için yeni bir paket geldi. Akbank, yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kendi müşterilerine düşük faizlerle kredi ödemelerini uzattı. 50000 TL kadar nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka, belirli şartlar dahilinde kredi ödemesi veriyor. Gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişilere öncelik tanıyacak olan Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada uygun faizlerle kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde hesaplarınıza Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile birlikte yatıracak.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen kişiler için Akbank, yapmış olduğu duyuruda, kredi işlemlerini Akbank Direkt uygulaması üzerinden daha düşük faiz oranları ile birlikte yapacağını açıkladı. Sabah itibariyle başlayacak olan bu kampanyada düşük faizli kredi kullanacak olan bireysel müşterilerim banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmak istemeyen vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7 24 kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onay alacağınız bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişiler aynı zamanda SMS atarak, başvuru yapabiliyor.

AKBANK SMS KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılmak için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz limiti yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Akbank, sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişileri uygun faizlerle işlem yapılarak kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank, yapmış olduğu duyurusu haricinde aynı zamanda borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için Akbank üzerinden verilen 50000 tl ve yüksek limitli kredilerden faydalanabilir, diğer bankalardaki olan tüm borçlarını tek bir yerde ödeme kolaylı ile birlikte hızlı bir şekilde olabilmektedir.