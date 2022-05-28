Emeklilerin Dikkatine! PTT, Kredi Tutarı İle Faiz Oranlarını Güncelledi! Emekli vatandaşları PTT kredisi Aktif Bank işbirliği ile sunulmaktadır. Kefilsiz ve koşulsuz verilmekte olan PTT emeklilik kredisi müracaat işlemleri PTT iş yerlerinde yapılmaktadır. Ben çok 80.000 TL'ye varan emekli kredisi sunan PTT iş yerlerinde faiz oranları, güncel piyasa şartlarına göre belirleniyor. Ülkemizin dört bir tarafında şubesi bulunan PTT'den emekli vatandaşlarım nasıl kredi alabilecekleri ile güncel PTT emekli kredisi hesaplama işlemlerini bu haberimizde bulabilirsiniz

Emekli Vatandaşlarının PTT Kredilerine Başvuru Yapma Şartları Neler?

· PTT'den emekli maaşının alınıyor olması gerekir,

· Kredi ifadesi ile müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşın yaşının 83'ü geçmiyor olması gerekir.

2022 PTT Emekli Kredi Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

PTT'de emekli vatandaşlara Kredi müracaat işlemleri ile ilgili süreç genelde T.C kimlik kartı ve PTT iş yerlerine gerçekleştirilen müracaat ile başlar. Başvuru gerçekleştiren kişi, PTT şubelerinden temin edilen kredi başvuru evraklarını doldurduktan sonra imzayı atar. PTT üzerinden gerçekleştirilen başvuru süreci burada sonlanırken diğer taraftan kredi değerlendirme süreci başlayacaktır.

PTT 2022 Emekli Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

PTT tarafından emekli vatandaşlara verilen ihtiyaç kredisinin faiz tutarı aylık 2.69 olacak şekilde belirlenmiştir.

Emekli Vatandaşlar , PTT'den En Çok Ne Kadar Kredi Alabiliyor?

PTT yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre emekli vatandaşları en çok Seçen bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor.