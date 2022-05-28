Çiftçinin Halinden Anlayan O Banka, 72 Ay Vade İle Traktör Kredisi Veriyor! 2022 senesi kredi ile traktör alacak çiftçilerin senesi oldu. Başta Türkiye Ekonomi Bankası olmak üzere pek çok finansal kuruluş, traktör kredilerini 72 aya çıkardı. Adını sıklıkla tarımsal alandaki çiftçilere sağlamış olduğu destek kredileri ile zikrettiğimiz Ziraat Bankası ile Vakıfbank gibi kamu bankaları ile özel sermaye kuruluş finansman kuruluşu olan Denizbank ise traktör alacak vatandaşlara kefilsiz kredi sunma olanaklarının yanı sıra aynı zamanda düşük faiz oranları sergilemeye başladı.

Bankadan Traktör Kredisi Almak İçin Uygun Musunuz?

Türkiye Ekonomi Bankası dahil olmak üzere herhangi bir bankada ya da Koç gibi finansman gruplarından dahil olmak üzere kredi ile traktör almak isteyen çiftçilerin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar ise şu şekilde sıralanmıştır;

· Başvuru sahibinden kesinlikle süratli bir şekilde ister erkek olsun ister kadın CKS belgesinin alınması gerekir,

· Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek çiftçinin kredi notu risk merkezi ve Findeks tarafından sorgulanmaktadır ve geçmiş dönemlerde tarımsal alanda bankalar ile yaşamış oldukları ticari problemler olmamalı,

· Kimlik belgesinin fotokopisi gerekiyor,

· Almış olduğunuz traktöre rehin konulacağı sebebiyle pek çok banka, sizden kefil talep etmiyor. Fakat bazıları kredinin notu değerini göz önünde bulundurmak şartıyla kefil talep edebilir.

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 72 ay vade seçeneği ile traktör kredisi detayları neler?

Türkiye Ekonomi Bankası kredi ile traktör alacak CKS belgeli çiftçilere 72 ay vade seçeneği ile kredi sağlıyor. Aylık faiz oranı yüzde 0.99 olacak ve böylece Türkiye Ekonomi Bankası tarafından Massey Ferguson marka traktör alacak çiftçiler için faiz oranları %5 oranında daha düşük olacak Böylece yüzde 0.95 civarında bir işlem ile gerçekleştirilecek.