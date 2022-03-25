Ziraat Bankası Tarafından Konut Sahibi Olmak İsteyenlere Finansman Desteği Bugün İlan Edildi. Hayalini kurduğu evin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası'na tabiri caiz ise adeta hücum etti. Yüzde 1.20 oranında başlangıç yapan faiz rakamları ile herkes açısından en uygun kredi ve detayları ilan edildi.

Ziraat Bankası konut kredisi ürün paketinin kapsamını biraz daha genişleterek ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlardan çalışanlara kadar pek çok kesimden yurttaşın faydalanabileceği konut kredisi kapsamında sıfır veya ikinci el konut satın alım işlemlerinde geçerli olacak birbirinden uygun oranlar sunulmaya devam ediyor. Artış gösteren fiyatlara karşın 200.000 TL'lik konut kredisi açısından en uygun olanları tercih etmek isteyen vatandaşlar, kamu bankasının avantajlı olaylarından faydalanarak hayalini kurduğu evin sahibi olabilir.

Her Bütçeye Uygun Konut Kredisi Ziraat Bank’ta

Ziraat Bankası aracılığı ile hemen her kesimden vatandaşın ceplerine uygun bir şekilde konut kredisi destekleri ilan edilmeye devam ediliyor. Emekli vatandaşlardan kamu personellerine, özel sektör çalışanlarından esnaflara kadar fark etmeksizin gelir durumu şartlarını sağlayan bütün vatandaşlar, çok rahat bir şekilde Ziraat Bankası’na müracaat işlemlerini gerçekleştirerek hayalini kurdukları konutun sahibi olmak amacıyla konut kredisi avantajlarından faydalanabilir.

Ziraat Bankası 200.000 TL Konut Kredisi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sıfır konutlarda geçerli olmak kaydıyla yüzde 1.20 oranından başlayan faiz oranları ile sunulmakta olan kredi destekleri; 200 bin TL için aylık 3153 TL taksit ödemesi yapılacak şekilde hesaplanmaktadır. 120 ay vade seçeneği ile kullanılacak olan kredi kapsamında çok rahat bir ödeme planı oluşturulması da mümkündür.