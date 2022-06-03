Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrası en düşük memur maaşı ve emekli maaş zammı belli oldu!

Son Dakika Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Mayıs 2022'de Enflasyon oranları açıklanması sonrası en düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı belli oluyor. Emekliler ve memurlar yüksek maaş alacak! İşte mayıs ayında memur ve emekliye gelecek o zam!

Son Dakika Enflasyon rakamları açıklanması ardından yeni zamlı maaşlar belli oldu!

Tüm Türkiye'nin kira artış oranı, memura Temmuz zammı veemekliye Temmuz zammıyla ilgili TÜİK tarafından enflasyon rakamları bugün açıklandı.

TÜFE yüzde 2,98 arttık!

Merakla beklenen TÜFe oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 arttı. Yıllık olarak ise 73,50 oranında artmış oldu.

En çok merak edilen yıllık ve aylık değil, son 5 aylık (Memur ve emekli maaşı) etkileyecek rakam ise yüzde 35,64 oldu. Haziran ayı enflasyon rakamları gelmeden Memur ve emekliye ne kadar zam geleceği de belli oldu!

Emekliye gelecek zam belli oldu!

Beklenenin aksine düşük gelen TÜİK Mayıs ayı rakamları için vatandaşlar enflasyon yarısı bile olmadığı dile getiriyor. İşçi, memur ve emekli maaşı da bu oranlara göre zamlanacağı için en düşük emekli maaşı yine tatmin etmeyecek. Ancak yine de yıllık enflasyon 73,50'lere ulaştığı bu günlerde zam vatandaşı sevindirecek.

Gelen bu zamlarla birlikte Temmuz yında emekli maaşları en yüzde 35,64 zamlanacak. En düşük emekli maaşı ve en yüksek emekli maaşı üzerinden Emekliye yüzde 35,64 zam yapılacak.

Yapılacak zamlar sonrası tekrardan fiyatların artması devam ederse ek çözümler sunup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Son gelen enflasyon farklarıyla birlikte En düşük emekli maaşı 2500 TL'den 3391 TL'ye yükselecek.

Ek Zam gelecek mi?

En düşük emekli maaşının 3391 TL yükselmesi ardından vatandaşlar net olarak ek zam taleplerini dile getiyor.

En Düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memurlara da yüzde 35 zam gelecek. Binlerce memurun merakla beklediği zam sonrası en düşük memur maaşı 9000 TL olacak. Memurlara ek zam verilecek mi verilmeyecek mi bilinmiyor.

Ancak hem işçi, hem memur hemde emekliler ek zammı net bir şekilde istiyor. Gelecek yüzde 35 zammında vatandaşı memnun etmeyeceği tahmin ediliyor.

Memur ve Emekliye ek zam gelecek mi?

Enflasyon farkının zam olmadığını dile yuksek bir şekilde getiren memur ve emekliler, yüzde 50 ek zam talep ediyor. 5 aylık dönemde memurun kaybı 5420 TL olurken, mayıs ayında 1819 TL memur ve emekli maaş kaybı olduğu dile getiriliyor. Bu sebeple gelecek ek zam için yüzde 50 isteği sürüyor. Hükümetin yüzde 50 ek zam yapmayacak kesin olsa da yüzde 5 iyileştirme zammı masada.