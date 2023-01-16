Emeklilerin dertlerine derman olacak 10.000 TL yardım parası açıklandı! Hızır gibi yetişti

Hızır gibi yetişti. Emeklilerin dertlerine derman olacak 10.000 TL yardım parası açıklandı! Asgari ücrete gelen ve günden güne artan fiyatlar sonrasında emeklilerin de maaş beklentisi artmıştır. Özellikle son günlerde emekli olacaklar için sıkıntı olan prim borçlarının ödenmesi konusunda devlet tarafından 10.000 TL’ye kadar varan yardımlar yapılması planlanıyor. Bu yardımlar sonrasında yapılacak düzenlemeler ile prim borcuna takılan adayların da emeklilik başvuruları kabul edilerek emekli olması sağlanacak. Emekliye intibak müjdesi şeklinde yargıtay tarafından yayınlanan bu haber emeklilerin yüreklerine su serpti.

Ekonomik sıkıntıların artması sonrasında oldukça önemli olan maaş zamları emeklileri de oldukça ilgilendiren konulardan biri olmaktadır. Devlet tarafından yapılan SSK emekli maaşı ek ödeme tutarı belirlenerek emekli olmak isteyenlerin de hayalleri yerine getirilmiş olmaktadır.

Bu sayede emeklilerin de SGK ek ödeme yapılarak maaşlarına zam getirilmesi de sağlanmaktadır. Ayrıyeten gelen zamlar, market fiyatlarının artması sonrasında zam gerekli görülmektedir. Bu nedenle devlet tarafından getirilen yeni zamlar vatandaşların da bir nebze olsun yararlanmasını sağlamaktadır.

Bunun öncelikli olarak emeklileri ardından da memurları ilgilendiriyor olması da oldukça önemlidir. Çalışanlar ve emekli olmak isteyenlerin sıklıkla takip ettikleri bu yeni haberler TÜİK tarafından yenilenerek günden güne sevindirmeye devam etmektedir. Emeklilerin maaşlarına gelmesi beklenen zamlar sonrasında vatandaşlar mutlu olmaktadırlar.

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